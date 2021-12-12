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الأحد، 12-12-2021 10:53 م

وزيرة الثقافة تنعى الفنان التشكيلي فاروق لمبز

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  الوكيل الاخباري - نعت وزيرة الثقافة هيفاء النجار اليوم الأحد، الخطاط والفنان التشكيلي فاروق لمبز الذي انتقل إلى رحمته تعالى اليوم عن عمر ناهز الـ 79 عاماً.

ووفقاً لبيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم، قالت النجار "خسرنا اليوم أحد رواد الخط العربي والفن التشكيلي، الذي رسم الأردن و طبيعته الجميلة، وأتحفنا بأعمالة المبدعة بهوية عربية أصيلة، أعادت طرح الخطوط العربية ببساطة وألق وبأسلوب فريد من نوعه".

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