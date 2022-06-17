وزيرة الثقافة: للأردن دائما دور استثنائي في حماية صوت الاعتدال والصمود أمام التحديات



الوكيل الاخباري - قالت وزيرة الثقافة هيفاء النجار في مداخلة بافتتاحية مؤتمر الثقافة الاورومتوسطية؛ إن للأردن دائما دور استثنائي في حماية صوت الاعتدال والصمود أمام التحديات والاستمرار في نهج التحديث والتطوير المستمر.



جاء ذلك خلال مشاركة النجار في أعمال الجلسة الافتتاحية مساء أمس الخميس في مؤتمر وزراء الثقافة في منطقة الاورومتوسطية الذي يختتم اعماله اليوم في مدينة نابولي الإيطالية، ويشارك فيه وزراء الثقافة في دول الاتحاد الأوروبي ودول البحر الأبيض المتوسط وعدد من المنظمات والهيئات الدولية.

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