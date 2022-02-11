الأحد 13-02-2022
الوكيل الاخباري

ورشة حول حقوق الإنسان وحرية الرأي بإربد

بلدية العامرية تبحث إنشاء مركز شبابي

كندا تعلن تطعيم 84% من مواطنيها بلقاح كورونا

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد - تحذيرات

اختتام فعاليات مشروع المساءلة لأجل التغيير

إنهاء الفصل في طلبات الترشح للانتخابات في 8 محافظات

غرفة تجارة عمّان: سلة غذاء الأردنيين وأسعارها بأمان ولدينا مخزون كافٍ إذا زاد التوتر في أوكرانيا

أردوغان : زيارتي إلى الإمارات تتيح الارتقاء بعلاقات البلدين

الخصاونة اعتذر "حقكم علينا".. مصدر نيابي يكشف لـ"الوكيل الاخباري" تفاصيل ما جرى في اربد

رئيس الوزراء يكشف عن قرارات قادمة لإنهاء قيود كورونا في الاردن

الجمعة، 11-02-2022 07:47 م

وزيرة الخارجية الألمانية تزور مخيم الطالبية للاجئين

920212394017545804843


الوكيل الاخباري - اطلعت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بربوك خلال زيارتها اليوم الجمعة، مخيم الطالبية للاجئين، على الخدمات الحيوية التي تقدمها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا).

وتفقدت الوزيرة الألمانية مدرسة الطالبية للبنين التي تخضع لعملية تجديد وتوسيع شاملة بفضل مساهمة من حكومة ألمانيا، يتم توجيهها من خلال بنك التنمية الألماني، بالإضافة إلى الدعم الألماني للوكالة على تقديم الخدمات الاجتماعية للاجئين الأكثر ضعفًا من خلال رعاية صحية نفسية عالية الجودة، بما في ذلك دعم مستشاري المدارس وموظفي الصحة.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
w

ورشة حول حقوق الإنسان وحرية الرأي بإربد

ff

بلدية العامرية تبحث إنشاء مركز شبابي

fff

اختتام فعاليات مشروع المساءلة لأجل التغيير

main_image620803d608e9c

إنهاء الفصل في طلبات الترشح للانتخابات في 8 محافظات

6208038aa46ff

غرفة تجارة عمّان: سلة غذاء الأردنيين وأسعارها بأمان ولدينا مخزون كافٍ إذا زاد التوتر في أوكرانيا

ققققصصص-copy-e1633026562203 (1)

الخصاونة اعتذر "حقكم علينا".. مصدر نيابي يكشف لـ"الوكيل الاخباري" تفاصيل ما جرى في اربد

أخبار متعلقة
احتلال8

مندوب الأردن في الأمم المتحدة يؤكد دعم الأردن الثابت لحقوق الفلسطينيين

w

ورشة تدريبية حول التغطية الإعلامية لقضايا العنف الأسري

220225171049387721778

الحكومة الأردنية تعزي بوفاة الطفل ريان

w

وزير الخارجية يلتقي مسؤولتين أميركيتين

وزارة الخارجية

الخارجية تحذر الأردنيين باميركا

main_image61fa2d4975a16

‏وفاة رئيس الديوان الملكي الأسبق عدنان ابو عودة