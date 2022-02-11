وزيرة الخارجية الألمانية تزور مخيم الطالبية للاجئين

الوكيل الاخباري - اطلعت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بربوك خلال زيارتها اليوم الجمعة، مخيم الطالبية للاجئين، على الخدمات الحيوية التي تقدمها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا).



وتفقدت الوزيرة الألمانية مدرسة الطالبية للبنين التي تخضع لعملية تجديد وتوسيع شاملة بفضل مساهمة من حكومة ألمانيا، يتم توجيهها من خلال بنك التنمية الألماني، بالإضافة إلى الدعم الألماني للوكالة على تقديم الخدمات الاجتماعية للاجئين الأكثر ضعفًا من خلال رعاية صحية نفسية عالية الجودة، بما في ذلك دعم مستشاري المدارس وموظفي الصحة.

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