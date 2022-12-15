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الخميس، 15-12-2022 04:43 م

وزيرة الدولة للشؤون القانونية تلتقي السفيرة البريطانيّة

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الوكيل الإخباري - استقبلت وزيرة الدولة للشؤون القانونية، الدكتورة نانسي نمروقة، في مكتبها بدار رئاسة الوزراء، اليوم الخميس، السفيرة البريطانيّة لدى المملكة بريجيت بريند.

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وأكدت نمروقة، خلال اللقاء، عمق العلاقات التاريخيّة التي تجمع الأردن والمملكة المتحدة، والحرص على مواصلة مسيرة التعاون الاستراتيجي المشترك على جميع الصّعد.


واستعرضت مسارات التحديث الثلاثة "السياسيّة والاقتصادية والإداريّة"، التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني وتعكف الحكومة على إنجازها باعتبارها مشروعاً للدَّولة، وأهميّتها في توفير خدمات فضلى للمواطنين، وتعزيز مشاركتهم في الحياة السياسيّة والحزبيّة، خصوصاً المرأة والشباب.


بدورها، أشادت السفيرة البريطانيّة بالدور الكبير الذي يقوم به الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني في مسيرة التحديث الشامل.


وأكدّت العلاقات القويّة والمتينة التي تجمع البلدين الصديقين، وضرورة إدامة التواصل والشراكة بما يحقّق التقدّم الذي يسعى إليه البلدان في مختلف المجالات.

 




 

 


 

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