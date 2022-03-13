وزيرة الدولة للشؤون القانونية تلتقي وفداً من رابطة الكتاب الأردنيين

الوكيل الاخباري - التقت وزيرة الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى وفداً من الهيئة الإدارية الجديدة لرابطة الكتاب الأردنيين برئاسة المحامي أكرم الزعبي، والروائي عبد السلام صالح، والناقد الدكتور حسن المجالي والكاتب كامل النصيرات.



وجرى خلال اللقاء بحث الدور الوطني للرابطة باعتبارها مؤسسة وطنية معنية بصيانة الثقافة الوطنية وصناعتها ضمن الاستراتيجية الوطنية والعناوين الكبيرة للدولة الأردنية.

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