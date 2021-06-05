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السبت، 05-06-2021 05:42 م

وزيرة الصناعة تبحث مع عدد من الصناعيين في أبو علندا المعيقات التي تواجههم

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 الوكيل الاخباري - بحثت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها علي مع صناعيين في منطقة أبو علندا، اليوم السبت، عددا من المعوقات التي تواجههم في السوق المحلي والأسواق التصديرية ، بالإضافة إلى كلف الانتاج والبدائل المتاحة لتخفيضها لا سيما في ضوء ارتفاع أسعار الشحن من الأسواق العالمية وآليات تعزيز الترابطات الصناعية.
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جاء ذلك، خلال زيارة قامت بها الوزيرة إلى عدد من المصانع ومزودي قطع الغيار والخدمات المساندة للمصانع في منطقة أبو علندا وضمن عدة قطاعات في إطار التواصل المستمر مع الصناعيين ميدانيا والإطلاع على سير العمل في المصانع والالتقاء بالمستثمرين فيها .

 




 

 


 

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