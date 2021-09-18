وزيرة الصناعة توجه القطاع الصناعي لتكثيف الزيارات القطاعية للعراق

الوكيل الإخباري - أكّدت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين مها العلي أهمية تكثيف الاتصالات والزيارات من قبل القطاع الصناعي إلى العراق لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين وفي إطار التعاون الثلاثي الذي يضم مصر أيضاً والاستفادة من الفرص المتاحة.

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ووجهت الوزيرة خلال لقائها، بحضور الأمين العام بالوكالة لوزارة الصناعة والتجارة والتموين حسن العمري بعدد من أعضاء مجلس ادارتي غرفتي صناعة الأردن وعمّان والصناعيين الذي شاركوا في زيارة الوفد الصناعي إلى بغداد أخيراً للتركيز على الزيارات القطاعية للعراق بما يضمن تحقيق نتائج أفضل وتسهيل التواصل مع الصناعيين ونظرائهم في العراق.



وأشارت الوزيرة إلى "القمم الثلاثية التي جمعت جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي"، مؤكدة اهمية العمل على تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدان الثلاثة، وخاصة في المجال الصناعي.



وأضافت أن الجانبين الحكومي في الأردن والعراق في تواصل مستمر لأجل معالجة الصعوبات التي تواجه حركة التبادل التجاري وتسهيل الإجراءات على رجال الأعمال والمستثمرين.



وحثت الصناعيين على المشاركة في معرض المنتجات الأردنية في بغداد الذي سيتم تنظيمه في شهر كانون أول المقبل، معبرة عن شكرها للحكومة العراقية لتقديمها التسهيلات لغرفة صناعة الأردن من حيث تخصيص مساحة في معرض بغداد الدولي لعرض المنتجات الأردنية.



واستمعت الوزيرة من ممثلي القطاع الصناعي عن نتائج زيارة الوفد الصناعي الذي زار العراق اخيرا وآليات المتابعة مع الجانب العراقي لتحقيق نتائج عملية على أرض الواقع.



وتحدث ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات في غرفة صناعة الأردن إيهاب القادري عن الزيارة، مؤكدا وجود مجالات لتعزيز التعاون الاقتصادي مع العراق وخاصة التجارية منها.



وأشار عضو غرفة صناعة عمان أياد أبو حلتم إلى أهمية الزيارات القطاعية الى العراق، بهدف بلورة اتفاقات كل قطاع لزيادة الصادرات الأردنية إلى السوق العراقي الذي يعد من أهم الأسواق التصديرية للمنتجات الأردنية.



واكد اهمية النشاطات التي تنسق ما بين وزارة الصناعة والتجارة والتموين وغرفة صناعة عمان تحت منظومة صنع في الأردن، وفيما يتعلق بترويج المنتجات الأردنية ذات الجودة العالية في أسواق التصدير وعلى رأسها السوق العراقي.

