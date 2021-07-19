وزيرة الصناعة والتجارة تتفقد الحركة التجارية قبيل العيد

الوكيل الاخباري -

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تواصل وزارة الصناعة والتجارة والتموين الجولات الرقابية المكثفة، لمراقبة الأسواق قبيل وخلال فترة عيد الأضحى المبارك، للتأكد من التزام التجار بمتطلبات قانون الصناعة والتجارة، والالتزام بالإعلان عن الأسعار.وتفقدت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين، المهندسة مها علي، اليوم الاثنين، وقبيل عيد الأضحى، الأسواق والمحلات التجارية، في عدد من المناطق، وسوق المؤسسة الاستهلاكية المدنية في منطقة بيادر وادي السير. وقالت علي إن أسعار غالبية السلع، كأصناف الزيوت والسكر والأرز مستقرة، وذلك وفقاً لرصد الأسعار الذي تقوم به الوزارة، من خلال كوادر مراقبة الأسواق. وشددت الوزيرة، يرافقها رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق على ضرورة المحافظة على استقرار الأسعار، واستمرار التقيد بأوامر الدفاع المتعلقة بمتطلبات الوقاية من وباء كورونا.واستمعت علي لعدد من مرتادي المولات، والمؤسسة الاستهلاكية عن الخدمات المقدمة، ووفرة المنتجات، ومدى استقرار الأسعار.كما استمعت الوزيرة من مدير فرع المؤسسة الاستهلاكية المدنية في البيادر عن وفرة الكميات واستقرار الأسعار حيث خفضت المؤسسة أسعار 200 سلعة مؤخراً لتخفيف الأعباء عن المواطنين.