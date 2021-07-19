الإثنين 19-07-2021
الوكيل الاخباري

إعطاء 2331 جرعة لقاح خلال يوم في الأردن

ارتفاع عدد الوفيات والاصابات بكورونا في الاردن

انخفاض طفيف بنسبة الفحوصات الإيجابية

ارتفاع ملحوظ بإصابات كورونا بالسعودية

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

وزيرة الصناعة والتجارة تتفقد الحركة التجارية قبيل العيد

الوهادنة: عودة الحياة لطبيعتها تشترط تطعيم 70% بالجرعتين

حملات مكثفه للتحقق من الالتزام بالاشتراطات الصحية في عجلون

صحف أجنبية: الملك سيلتقي هاريس وبلينكن غداً الثلاثاء

الحكومة: تغير طفيف على أسعار المشتقات النفطية عالمياً

الإثنين، 19-07-2021 05:14 م

وزيرة الصناعة والتجارة تتفقد الحركة التجارية قبيل العيد

7202119124533283042280



الوكيل الاخباري - تواصل وزارة الصناعة والتجارة والتموين الجولات الرقابية المكثفة، لمراقبة الأسواق قبيل وخلال فترة عيد الأضحى المبارك، للتأكد من التزام التجار بمتطلبات قانون الصناعة والتجارة، والالتزام بالإعلان عن الأسعار.اضافة اعلان


وتفقدت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين، المهندسة مها علي، اليوم الاثنين، وقبيل عيد الأضحى، الأسواق والمحلات التجارية، في عدد من المناطق، وسوق المؤسسة الاستهلاكية المدنية في منطقة بيادر وادي السير. وقالت علي إن أسعار غالبية السلع، كأصناف الزيوت والسكر والأرز مستقرة، وذلك وفقاً لرصد الأسعار الذي تقوم به الوزارة، من خلال كوادر مراقبة الأسواق. وشددت الوزيرة، يرافقها رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق على ضرورة المحافظة على استقرار الأسعار، واستمرار التقيد بأوامر الدفاع المتعلقة بمتطلبات الوقاية من وباء كورونا.

واستمعت علي لعدد من مرتادي المولات، والمؤسسة الاستهلاكية عن الخدمات المقدمة، ووفرة المنتجات، ومدى استقرار الأسعار.
كما استمعت الوزيرة من مدير فرع المؤسسة الاستهلاكية المدنية في البيادر عن وفرة الكميات واستقرار الأسعار حيث خفضت المؤسسة أسعار 200 سلعة مؤخراً لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
720211517196991515069

إعطاء 2331 جرعة لقاح خلال يوم في الأردن

كورونا 2

ارتفاع عدد الوفيات والاصابات بكورونا في الاردن

72021139519462591087

انخفاض طفيف بنسبة الفحوصات الإيجابية

كورونا

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

adf71dba-b683-4059-a518-8d65d886dad0_sm

حملات مكثفه للتحقق من الالتزام بالاشتراطات الصحية في عجلون

606db0784c59b71da8336bec

صحف أجنبية: الملك سيلتقي هاريس وبلينكن غداً الثلاثاء

أخبار متعلقة
62021517474685139107

وزير الصناعة: تحفيز صادرات الصناعة تعزّز تنافسيتها في الأسواق الخارجية

7202114161828392370300

الصحة : نتوقع زيادة في إصابات فيروس كورونا

720211222653670845818

الحكومة : تحرير 240 مخالفة لأوامر الدفاع منذ بداية تموز

720211214134928636681

الحكومة : حملات مكثفة على المنشآت التي سمح لها بالعمل

رئاسة

الصناعة تدعو لعدم نشر معلومات غير دقيقة حول أسعار السلع محليا

5202128141214521577899

تطورات عودة عمل صالات الأفراح بالاردن