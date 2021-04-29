وزيرة الصناعة والتجارة تزور المنطقة التنموية في المفرق

الوكيل الاخباري -

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أكدت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها علي اهمية العمل على تعزيز الاستثمارات الصناعية وزيادة قدرتها على النفاذ إلى الأسواق التصديرية المختلفة والحرص على استدامة الاستثمارات في ضوء آثار جائحة كورونا.كما وأكدت خلال زيارتها الى منطقة الملك الحسين بن طلال التنموية في المفرق اليوم الخميس ولقائها بحضور عدد من نواب المحافظة رئيس مجلس إدارة المنطقة التنموية سالم خزاعلة وعدد من المستثمرين الحرص المستمر للعمل مع القطاع الخاص لأجل تحديد الصعوبات والعمل على حلها وتوفير الحوافز الممكنة للمشاريع الصناعية وغيرها كتحفيز الصادرات الوطنية ودعم برامج التشغيل.