وزيرة الصناعة والتجارة ونظيرتها المصرية تبحثان آليات تعزيز التعاون الاقتصادي

الوكيل الاخباري - أكدت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها علي، ووزيرة التجارة والصناعة المصرية نيفين جامع، أهمية مواصلة العمل لتحقيق مخرجات القمم الثلاثية، التي جمعت بين جلالة الملك عبدالله الثاني، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدان الثلاث.



كما أكدت الوزيرتان، خلال مباحثاتهما في وزارة الصناعة والتجارة والتموين، اليوم الخميس، ضرورة العمل على إزالة أي معيقات تواجه التجارة البينية، حيث طلبت المهندسة علي من نظيرتها المصرية تذليل الصعوبات التي تواجه بعض الشركات الأردنية في التصدير إلى السوق المصري، تنفيذا لنتائج اجتماعات اللجنة العليا الأردنية المصرية في دورتها الأخيرة.

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