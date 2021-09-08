وزيرة الطاقة : الملك وجه الحكومة لمساعدة لبنان

الوكيل الإخباري - قالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي ،الأربعاء، أن جلالة الملك عبد الله الثاني وجه الحكومة إلى بذل الجهود لمساعدة لبنان في مواجهة تحديات الطاقة.

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جاء ذلك خلال اجتماع وزراء الطاقة لكل من مصر وسوريا ولبنان الذي يستضيفه الأردن لبحث سبل تعزيز التعاون لإيصال الغاز المصري الى لبنان عبر الأردن.

ووصفت مصادر مطلعة الاجتماع بأنه "تنسيقي بحت، وسيتناول إمكانية نقل الغاز عبر الأنابيب، والكلف المتوقعة للمشروع وإمكانية تنفيذه على أرض الواقع، ضمن الإطار العربي لدعم لبنان اقتصاديا خاصة فيما يتعلق بالتزود بالطاقة".