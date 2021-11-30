وزيرة الطاقة والثروة المعدنية السابقة تحاضر في كلية الدفاع

الوكيل الاخباري - ألقت وزير الطاقة والثروة المعدنية السابقة، المهندسة هالة زواتي، اليوم الثلاثاء، محاضرة في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية بعنوان: "قطاع التعدين والثروات المعدنية في الأردن"، للدارسين في دورة الدفاع 19، بحضور آمر الكلية ورئيس وأعضاء هيئة التوجيه فيها.



وبينت زواتي أن قطاع التعدين في الأردن يعد أحد أعمدة الاقتصاد الأردني، حيث يلعب دوراً مهما في تعزيز الاقتصاد الوطني إلى جانب بقية القطاعات الاقتصادية الأخرى، فعلى الرغم من تذبذب نسب مساهمته خلال فترات زمنية مختلفة إلا أن دوره لا يزال يشكل وزناً ملموساً".

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