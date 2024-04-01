الإثنين 01-04-2024
الوكيل الاخباري
 

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وزيرة العمل: دليل شامل لأسس إصدار تصاريح عمل العمالة غير الأردنية

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الإثنين، 01-04-2024 10:53 ص

وزيرة العمل: دليل شامل لأسس إصدار تصاريح عمل العمالة غير الأردنية

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الوكيل الاخباري - قررت وزيرة العمل ناديا الروابدة إصدار دليل شامل لأسس إصدار تصاريح عمل للعمال غير الأردنيين.

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وأكدت الوزيرة أن الدليل الشامل الذي سينشر على الموقع الإلكتروني للوزارة جاء بهدف تسهيل وتبسيط الإجراءات على أصحاب العمل والعمال، من خلال تجميع كافة القرارات والتعليمات كمرجعية واحدة وشاملة لغايات إصدار تصاريح العمل للعمال غير الأردنيين.


وبينت الروابدة أن الدليل يتضمن أسس وأنواع ومتطلبات إصدار تصاريح العمل للعمالة غير الأردنية في كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية، كما يوضح المهن المغلقة أمام هذه العمالة.


وأضافت أن الدليل يوضح آلية تجديد تصاريح العمل والقطاعات التي يسمح للعمالة غير الأردنية الانتقال منها وإليها، داعية أصحاب العمل إلى الاستفادة من هذا الدليل الشامل تسهيلا عليهم في إنجاز معاملات منشآتهم.


 




 

 


 

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