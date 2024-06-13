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الخميس، 13-06-2024 11:20 م

وزيرة النقل تبحث مطالب مشغلي الحافلات والتحديات التي تواجه القطاع

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الوكيل الإخباري - بحثت وزيرة النقل المهندسة وسام التهتموني، اليوم الخميس، مع أصحاب حافلات من مختلف محافظات المملكة مطالب القطاع وآلية تذليل المشكلات التي تواجه المشغلين.

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وقالت الوزيرة خلال اجتماع عقد في وزارة النقل، بحضور مدير عام هيئة تنظيم النقل البري بالوكالة محمد القريوتي، إن الوزارة وبالتنسيق مع الهيئة ستنظر بكل مطالب المشغلين وتنفيذ الممكن منها؛ بهدف تيسير أمور القطاع وتعزيز خدمة النقل العام في المحافظات.


وتمثلت، أبرز مطالب المشغلين النظر في كلف ارتفاع المحروقات والكلف التشغيلية بشكل عام، ومخالفات السير، ودعم المشغلين، وعمل المركبات الخصوصية، والتصاريح المؤقتة.


وأكدت التهتموني، أن تقديم الخدمات المناسبة للمواطنين في نقل الركاب وتعزيز عمل المشغلين في القطاع دائما في طليعة اهتمامات وزارة النقل، وهيئة تنظيم النقل البري، مشيرة إلى أنها لن تألو جهدا في النظر في مشكلات القطاع والعمل على حلها.

 




 

 


 

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