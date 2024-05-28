وزيرة النقل تلتقي ممثلين عن قطاعي التأجير السياحي والتاكسي

الوكيل الإخباري - أكدت وزيرة النقل المهندسة وسام التهتموني، اليوم الثلاثاء، أن الوزارة تنظر بجدية في مطالب قطاعي مكاتب التأجير السياحي ومكاتب التاكسي والعمل على حل الممكن منها.

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وقال خلال لقائها في اجتماعين منفصلين ممثلين عن القطاعين، بحضور مدير عام هيئة تنظيم النقل البري بالوكالة محمد القريوتي، إن الوزارة والهيئة تقدمان كل أنواع الدعم لقطاع التاكسي والتأجير السياحي وقطاع النقل البري عموما في سبيل تقديم الخدمة المثلى للمواطنين وتعزيز عمل المشغلين.



بدورهم، قدم ممثلو القطاعين عرضا تفصيلا عن واقع أصحاب مكاتب التأجير السياحي والتاكسي، والمشكلات التي تواجههما.