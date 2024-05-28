الثلاثاء 28-05-2024
الوكيل الاخباري
 

ادارة السير : تعطل اشارات الدوار السادس

بيان صادر عن البنك المركزي الاردني

الملك: استقرار بيئة الأعمال وتوفر كوادر مؤهلة عززا قدرة الأردن على جذب الاستثمارات

بلدية النصيرات: نفاد الوقود في غزة خلال 48 ساعة ينذر بكارثة صحية

الأردن ينفذ 3 إنزالات جوية لمساعدات على جنوب غزة بمشاركة دولية

استشهاد جندي مصري ثانِ جراء الاشتباك برفح

الأمانة: ترصيد 915 الف دينار غرامة ضريبة المسقفات المشمولة بالعفو العام

البنك المركزي يمدد مهلة توفيق أوضاع شركات التمويل

أيرلندا تعترف رسميا بدولة فلسطين

الدنمارك: حذرنا مرارا من تداعيات شن إسرائيل هجوما عسكريا على رفح

الثلاثاء، 28-05-2024 03:10 م

وزيرة النقل تلتقي ممثلين عن قطاعي التأجير السياحي والتاكسي

1716896883546


الوكيل الإخباري - أكدت وزيرة النقل المهندسة وسام التهتموني، اليوم الثلاثاء، أن الوزارة تنظر بجدية في مطالب قطاعي مكاتب التأجير السياحي ومكاتب التاكسي والعمل على حل الممكن منها.

اضافة اعلان


وقال خلال لقائها في اجتماعين منفصلين ممثلين عن القطاعين، بحضور مدير عام هيئة تنظيم النقل البري بالوكالة محمد القريوتي، إن الوزارة والهيئة تقدمان كل أنواع الدعم لقطاع التاكسي والتأجير السياحي وقطاع النقل البري عموما في سبيل تقديم الخدمة المثلى للمواطنين وتعزيز عمل المشغلين.


بدورهم، قدم ممثلو القطاعين عرضا تفصيلا عن واقع أصحاب مكاتب التأجير السياحي والتاكسي، والمشكلات التي تواجههما.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
5202428152844362695541

بيان صادر عن البنك المركزي الاردني

52024287536869542091

ادارة السير : تعطل اشارات الدوار السادس

6655d7aec03fa

الملك: استقرار بيئة الأعمال وتوفر كوادر مؤهلة عززا قدرة الأردن على جذب الاستثمارات

1625225757192

البدء بإنشاء خزان مياه تجميعي لتحسين التزويد بالأغوار الشمالية

1716899694606

الرئيس التشيكي يزور المنطقة الصناعية الخاصة بالصناعات الدفاعية

6655d0101d8b0

الأردن ينفذ 3 إنزالات جوية لمساعدات على جنوب غزة بمشاركة دولية

أخبار متعلقة
WhatsApp Image 2024-05-28 at 11.59.47 AM

أبو السعود يستضيف وفدا من وزارة الموارد المائية العراقية

WhatsApp Image 2024-05-19 at 2.20.43 PM

توضيح حكومي حول وفاة طفل سقط من باص في اربد

0022

محطات تحميل وتنزيل ركاب الباص السريع عمان - الزرقاء

313402751_434068532209726_3869177063460681774_n (1)

المهندسين تعقد ملتقى التواصل للمهندسين المدنيين الأحد المقبل

1715083239195

"البلطجة" غير مشمولة بالعفو العام والقضاء يطبق القانون بشدة على 1097 مدانا

88

وزير الخارجية الأمريكي يصل إلى الاردن