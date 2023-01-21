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السبت، 21-01-2023 02:28 م

وزير أسبق: التصنيفات العالمية للجامعات لعبة تجارية لا أكثر

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الوكيل الإخباري - اعتبر وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق الدكتور عادل الطويسي، انسحاب كليات الحقوق في جامعات هارفارد، من التصنيفات العالمية للجامعات، بداية إنهيار لعبة التصنيفات العالمية للجامعات.اضافة اعلان


ودعا الطويسي في منشور عبر فيسبوك، الجامعات الأردنية إلى الإنسحاب من تلك اللعبة.

وقال إنه نشر قبل مدة بأن على الجامعات الأردنية التوقف عن اللهاث وراء التصنيفات العالمية لأسباب أوضحها سابقا.

وأضاف، أن اليوم أولى الجامعات في العالم تعلن انسحابها من تلك التصنيفات، لأنها لعبة تجارية لا أكثر.

وتساءل الطويسي، "مَن مِن جامعاتنا الأردنية ستكون السباقة في الإنسحاب من تلك اللعبة؟".

 




 

 


 

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