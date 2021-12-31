وزير أسبق: في حال عودة التعليم عن بعد هذا ما يجب فعله

الوكيل الاخباري - قدم وزير التربية والتعليم الأسبق الدكتور وليد المعاني، مقترحا للحكومة يخص الأمهات العاملات، في حالة عودة التعليم عن بعد. اضافة اعلان





وقال المعاني في تغريدة له عبر حسابه على منصة "تويتر"، "في حال عدنا للتعليم المدرسي عن بعد إن دعت الحالة الوبائية لذلك. فقد يكون من المناسب السماح للأمهات الموظفات اللائي لهن أطفالا دون الصف السادس الأساسي، أن يعملن من منازلهن حتى يتمكن من رعاية الأطفال خلال فترة التعلم عن بعد".



وكان الوزير السابق توقع تجاوز الأردن ذروة موجة وباء فيروس كورونا الحالية، وأن تختفي مع نهاية كانون الثاني/يناير 2022.



وعبر المعاني في تغريدة له عبر حسابه على منصة "تويتر" عن خشيته من انتشار السلالة الجديدة من فيروس كورونا، قائلا: "كل الخشية الآن من أوميكرون".



كما طالب المعاني، قبل أيام، بتقليص دوام الموظفين في القطاع العام والجامعات والمدارس، للحد من انتشار متحور أوميكرون.



وقال "أوميكرون سيتفشى دون شك خلال الشهرين القادمين فقد يكون من المناسب تخفيف العبء عن القطاع الصحي".

في حال عدنا للتعليم المدرسي عن بعد إن دعت الحالة الوبائية لذلك. فقد يكون من المناسب السماح للأمهات الموظفات اللائي لهن أطفالا دون الصف السادس الاساسي، أن يعملن من منازلهن حتى يتمكن من رعاية الأطفال خلال فترة التعلم عن بعد. — Walid Maani (@WalidMaani) December 30, 2021



