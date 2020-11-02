وزير اسبق : أصبح الأمر خطيراً

الوكيل الاخباري -

اضافة اعلان





علّق أستاذ جراحة الدماغ والأعصاب، والوزير الأسبق، وليد المعاني، على تسجيل الأردن الإثنين، 47 وفاة و5877 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.وقال المعاني، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر: "إذن نحن ندخل في الأمر الجد الآن، لم يعد هناك مجال للتراخي ولا للتردد ولا لإتخاذ القرارات المتعجلة".واستمر المعاني: "أصبح الأمر خطيرا. نخشى من هذا الخطر ليس فقط على أنفسنا ولكن على نظامنا الصحي برمته. فقد تم تسجيل 5877 إصابة بفيروس كورونا وهو رقم قياسي. ووفاة 47 مريضا خلال 24 ساعة".