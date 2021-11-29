وزير اسبق: تخبط سينعكس وبالا على صحة المواطن

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - انتقد الوزير الاسبق واستاذ جراحة الدماغ والأعصاب في الجامعة الأردنية الدكتور وليد المعاني كثرة التغيير في المسؤولين عن ملف الأوبئة.



وقال المعاني في تغريدة له على تويتر : كثرة التغيير في المسؤولين عن ملف الأوبئة هنا وهناك وعلى كافة المستويات وايكال الأمر وتحميل المسؤولية لغير المختصين من الزملاء المحترمين لن تكون له الا نتيجة واحدة: تخبط في ادارة الملف ينعكس وبالا على صحة المواطن.

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