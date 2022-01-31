وزير اسبق : لماذا لا نسمح بالفحص السريع ؟

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - وضع الوزير الاسبق الدكتور وليد المعاني حلا لتأخر ظهور نتيجة فحص كورونا العادي (PCR).
وقال المعاني في تغريدة له عبر تويتر : بدل أن تنتظر الناس يومين أو ثلاثة لظهور نتيجة فحص ال PCR وتبقى تمارس عملها وتنقلها واحتمالية نقلها للعدوى، لماذا لا نسمح بالفحص السريع؟.
واضاف : الفحص السريع على عدم دقته قادر على كشف 60-70% من الحالات الإيجابية وبالتالي عزلها، وعلى من كانت نتيجته سلبية الخضوع لفحص ال PCR.
اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة