وزير اسبق : لماذا لا نسمح بالفحص السريع ؟

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - وضع الوزير الاسبق الدكتور وليد المعاني حلا لتأخر ظهور نتيجة فحص كورونا العادي (PCR).



وقال المعاني في تغريدة له عبر تويتر : بدل أن تنتظر الناس يومين أو ثلاثة لظهور نتيجة فحص ال PCR وتبقى تمارس عملها وتنقلها واحتمالية نقلها للعدوى، لماذا لا نسمح بالفحص السريع؟.



واضاف : الفحص السريع على عدم دقته قادر على كشف 60-70% من الحالات الإيجابية وبالتالي عزلها، وعلى من كانت نتيجته سلبية الخضوع لفحص ال PCR.

اضافة اعلان