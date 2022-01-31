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الإثنين، 31-01-2022 10:31 م

وزير اسبق : لماذا لا نسمح بالفحص السريع ؟

كورونا الوكيل


 الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -  وضع الوزير الاسبق الدكتور وليد المعاني حلا لتأخر ظهور نتيجة فحص كورونا العادي (PCR).

وقال المعاني في تغريدة له عبر تويتر : بدل أن تنتظر الناس يومين أو ثلاثة لظهور نتيجة فحص ال PCR وتبقى تمارس عملها وتنقلها واحتمالية نقلها للعدوى، لماذا لا نسمح بالفحص السريع؟.

واضاف :  الفحص السريع على عدم دقته قادر على كشف 60-70% من الحالات الإيجابية وبالتالي عزلها، وعلى من كانت نتيجته سلبية الخضوع لفحص ال PCR.

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