وزير اسبق : نسبة ايجابية الفحوصات في انخفاض

الوكيل الاخباري - قال الوزير الأسبق الدكتور عزمي محافظة إن الموجة الثالثة بلغت ذروتها، متوقعا أن تكون أعداد الاصابات في نهاية الأسبوع الـ 50 التي تصادف الجمعة أقل من الأسبوع 49 بما لا يقل عن 5 آلاف حالة أو 15%.



وأضاف عبر صفحته على فيسبوك أن عدد الحالات تقل عن مثيلاتها في الأسبوع الماضي بـ 4310 حالات وكذلك فإن نسبة ايجابية الفحوصات في انخفاض وهذا متوقع منذ مدة لأن نسبة تزايد الحالات في انخفاض منذ أربعة أسابيع.



وبين أن الوفيات في الأردن أقل من الموجتين السابقتين وهو أمر طبيعي ومتوقع لأن التطعيم يحمي المصابين من دخول المستشفيات والوفاة.



ولفت إلى أن نسبة الوفيات في الأردن تبلغ 1.2% وهي حاصل قسمة الوفيات الكلي على عدد الحالات الكلي، أما الوفيات في الموجة الأولى فقد بلغت نسبتها 1.3%، وفي الموجة الثانية بلغت 1.2%، وفي الموجة الثالثة نسبة الوفيات 0.68%.

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