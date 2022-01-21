السبت 22-01-2022
الوكيل الاخباري

جونز هوبكنز: 9.7 مليار لقاح تم إعطاؤها على مستوى العالم وأكثر من 347 مليون إصابة

اجتماع طارئ للجامعة العربية لبحث الهجوم الحوثي على الإمارات

إغلاق مديرية الشؤون البلدية بدير علا لغايات التعقيم

الخارجية الجزائرية: موعد القمة العربية لم يحدد حتى يتم تأجيله

مقتل 6 مدنيين في تفجير حافلة غربي أفغانستان

القبض على شخص ارتكب جريمة قتل في إربد

بالأسماء - مراكز تطعيم كورونا الأحد لمطعومي "فايزر و سينوفارم"

الامن العام : وفاة شخص إثر حريق مصنع - صور

وزير العمل: الحكومة تحاول وضع حلول كاملة للحد من البطالة

الأوبئة : ارتفاع إصابات كورونا 70% اليوم مقارنة بالسبت الماضي

الجمعة، 21-01-2022 06:22 م

وزير اسبق يتوقع ارتفاع إصابات كورونا بالموجة الحالية

كورونا 7


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - توقع وزير الصحة ووزير التربية والتعليم الأسبق واستاذ جراحة الدماغ والأعصاب في الجامعة الأردنية الدكتور وليد المعاني ان تتجاوز الإصابات في ذروة الموجة الحالية (الرابعة) ما سجل في ذروة الموجة الثانية.

ونشر المعاني عبر تويتر صورة للمنحنى الوبائي الأسبوعي ، وعلق عليه : سُجِّل هذا الأسبوع (34908) حالة بزيادة 83% عن الأسبوع الماضي.

وأضاف : رقم يساوي ذروة الموجة الثالثة ونحن مازلنا في الأسبوع الثالث للموجة الرابعة.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
f

إغلاق مديرية الشؤون البلدية بدير علا لغايات التعقيم

120221318717478086894

القبض على شخص ارتكب جريمة قتل في إربد

thumbs_b_c_9034ddc096f7d95191f0e3ca8aee99cf

بالأسماء - مراكز تطعيم كورونا الأحد لمطعومي "فايزر و سينوفارم"

f

الامن العام : وفاة شخص إثر حريق مصنع - صور

مبنى رئاسة الوزراء

وزير العمل: الحكومة تحاول وضع حلول كاملة للحد من البطالة

12022229957983761276

الأوبئة : ارتفاع إصابات كورونا 70% اليوم مقارنة بالسبت الماضي

أخبار متعلقة
12202115193113485202493

وزير اسبق يتوقع انتهاء وباء كورونا بالاردن في هذا الموعد

كورونا الوكيل

تواصل انخفاض نسبة الفحوصات الايجابية في الاردن

مدرسة

توصية من وزير تربية اسبق في حالة عودة التعليم عن بعد

كورونا الوكيل

مراكز تطعيم كورونا الجمعة - اسماء

وزارة الصحة 2)

مراكز فحوصات كورونا ليومي الجمعة والسبت

كورونا الوكيل

تفاصيل وفيات واصابات كورونا في الاردن اليوم