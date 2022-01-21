وزير اسبق يتوقع ارتفاع إصابات كورونا بالموجة الحالية

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - توقع وزير الصحة ووزير التربية والتعليم الأسبق واستاذ جراحة الدماغ والأعصاب في الجامعة الأردنية الدكتور وليد المعاني ان تتجاوز الإصابات في ذروة الموجة الحالية (الرابعة) ما سجل في ذروة الموجة الثانية.



ونشر المعاني عبر تويتر صورة للمنحنى الوبائي الأسبوعي ، وعلق عليه : سُجِّل هذا الأسبوع (34908) حالة بزيادة 83% عن الأسبوع الماضي.



وأضاف : رقم يساوي ذروة الموجة الثالثة ونحن مازلنا في الأسبوع الثالث للموجة الرابعة.

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