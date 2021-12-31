وزير اسبق يتوقع انتهاء وباء كورونا بالاردن في هذا الموعد

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - توقع وزير الصحة الأسبق الدكتور وليد المعاني انتهاء وباء كورونا قبل بدء الصيف المقبل.



وقال المعاني في تغريدة له عبر تويتر، " أعلن في جنوب افريقيا ان موجة أوميكرون بدأت بالانحسار. استغرق الوصول للذروة 6 اسابيع تقريبا، وبالتالي يكون مدى الموجة 12 أسبوعا (3 شهور).



وأضاف، "من الممكن القول أنه ان بدأت الموجة لدينا في شهر شباط فستنتهي قياسا في شهر أيار وبالتالي من المتوقع انتهاء الوباء قبل بدء الصيف والله أعلم".

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