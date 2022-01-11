الثلاثاء 11-01-2022
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وزير اسبق يُحذر من التوسع بفصل البلديات

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الثلاثاء، 11-01-2022 11:31 ص

وزير اسبق يُحذر من التوسع بفصل البلديات

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الوكيل الإخباري - دعا وزير بلديات أسبق، إلى عدم التوسع في قرارات فصل واستحداث البلديات، والابتعاد عن الانتقائية في ذلك ، لما سيكون له من أثر سلبي على البلدية والمجتمع المحلي. 

وقال الوزير الذي فضل عدم ذكر اسمه لـ " الوكيل الإخباري" إن قرار فصل واستحداث البلديات ليس بالامر الهين، منوهاً إلى أنه يحتاج إلى موازنة ومخصصات عالية، إلى جانب أنه يساهم في "تفتيت" الطاقات والخدمات إذا لم يكن مدروسا بشكل كامل. 

وأشار إلى أن قرار الفصل والاستحداث يجب أن لا يأتي لمجرد طلب من جهة أو مجموعة، مؤكدا على أن الأمر لا بد أن يستند على دراسات وتقارير توضح الجدوى المالية والخدمية لكل بلدية قبل فصلها. 

وأضاف الوزير أن على البلدية الأم في المحافظة أن تراقب وتعزز المناطق التابعة لها بالكوادر والطاقات دون الحاجة للفصل أو للدمج أو الاستحداث، مشدداً على أن تردي واقع الخدمات سببه ليس الفصل أو الدمج وإنما الادارة والمتابعة. 

وكان قد قرّر مجلس الوزراء في بداية كانون الثاني الحالي، الموافقة على السير في إجراءات استحداث عدد من البلديَّات في بعض مناطق المملكة، على أن يتمَّ ذلك بعد إجراء انتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلديَّة المقبلة، وقبل نهاية العام الحالي.

وحدَّد مجلس الوزراء معيارين أساسيين لاستحداث البلديَّات الجديدة هما: استحداث بلديَّة في أيِّ لواء ليس مركزاً لبلديَّة، وكذلك استحداث بلديَّة في كلِّ قضاء ليس مركزاً لبلديَّة، وذلك مع الحفاظ على الوضع القائم للبلديَّات القائمة حاليَّا ودون إلغاء أيِّ من البلديَّات القائمة حاليَّاً.

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