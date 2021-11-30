وزير اسبق يوجه رسالة الى مرضى كورونا في الاردن

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - وجه وزير الصحة الاسبق الدكتور سعد الخرابشة رسالة إلى مرضى كورونا في المنازل وذويهم .



ودعاهم في رسالة نشرها عبر صفحته على الفيسبوك إلى:



1- راقبوا تطور الأعراض وخاصة ضيق التنفس ومستوى الأكسجين بالدم.



2- في حال الشعور بضيق تنفس أو تدني نسبة الأكسجين تحت 90% وارتفاع الحرارة بشكل مستمر راجع أقرب مستشفى.



3- التزم بشروط العزل عن الآخرين لحين الشفاء لحماية أفراد أسرتك ومحبيك.

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