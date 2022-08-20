وزير الأشغال: الهدف من مشروع الحديقة البيئية إنشاء منطقة صحية وترفيهية مستدامة

الوكيل الاخباري - قال وزير الأشغال العامة والإسكان، المهندس يحيى الكسبي، إن الهدف من مشروع الحديقة البيئية تلال الفوسفات في الرصيفة، إنشاء منطقة صحية وحيوية وترفيهية مستدامة؛ لتكون متنفس طبيعي وملجأ لساكني المنطقة.



وأكد الكسبي خلال جولة، اليوم السبت، أن الوزارة تولي لاستخدام المواد الصديقة للبيئة في مشاريعها كافة، مشددًا على ضرورة استكمال الأعمال في المشروع، ضمن المدد الزمنية المتفق عليها، ووفق افضل المواصفات الهندسية المتبعة عالميًا.

اضافة اعلان