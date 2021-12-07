وزير الأشغال: الهندسة تلعب دوراً رئيسيًا في تنفيذ معظم أهداف التنمية المستدامة

الوكيل الاخباري - قال وزير الأشغال العامة والإسكان، المهندس يحيى الكسبي، اليوم الثلاثاء، إن قطاع الهندسة يلعب دوراً رئيسيًا في تنفيذ ونجاح معظم أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما المتعلقة بمواجهة التغيرات المناخية، والمدن المستدامة والنمو الاقتصادي.



جاء ذلك خلال كلمة ألقاها الكسبي في مؤتمر قمة البوسفور الثانية عشرة بعنوان: "مواجهة التحديات لأجل عالم أفضل"، في إسطنبول، بمشاركة عدد من رؤساء الدول والوزراء، إضافة إلى سياسيين وخبراء اقتصاديين ورجال أعمال ومفكرين وأدباء.

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