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الثلاثاء، 31-05-2022 04:46 م

وزير الأشغال: نعمل على خطة لتطوير السلامة المرورية على الطرق

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الوكيل الاخباري - قال وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس يحيى الكسبي، اليوم الثلاثاء، إن الوزارة تعمل حاليا على خطة عمل لتطوير السلامة المرورية على طرق المملكة الرئيسة تتضمن إجراء كشوفات دورية من فرق متخصصة لتعزيز عناصر السلامة العامة عليها.

وأكد الكسبي خلال مشاركته بمؤتمر "السلامة على الطرق بمشاركة عدد من الدول، أن السلامة على الطرق تعد مسؤولية مشتركة بين العديد من الجهات الحكومية المعنية، مشددًا على أن الوزارة تهتم بشكل أساسي بتوفير السلامة المرورية على الطرق، تماشياً مع رؤيتها.

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