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الأربعاء، 23-11-2022 10:34 ص

وزير الأشغال والنقل يلتقي نظيره المصري

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الوكيل الإخباري - بحث وزير الأشغال العامة ووزير النقل المهندس ماهر أبو السمن، مع وزير النقل المصري الفريق كامل الوزير، أمس الثلاثاء، آفاق التعاون بين البلدين الشقيقين في مجال أنماط النقل كافة، وسبل تعزيز التعاون المشترك.

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جاء ذلك على هامش اجتماعات مجلس وزراء النقل العرب المنعقد في مدينة الإسكندرية، بحضور أعضاء الوفد الأردني المشارك في الاجتماعات.


وثمن المهندس أبو السمن خلال الاجتماع، الجهود التي تبذلها مصر لتذليل العقبات والصعوبات التي تواجه قطاع النقل بين البلدان العربية.


وأضاف أن الاجتماعات التي تعقد حاليا في مدينة الإسكندرية بناءة ومثمرة، متطلعًا أن تنعكس قراراتها على واقع النقل بين الدول العربية لما له من أثر إيجابي على دفع العجلة الاقتصادية؛ وبالتالي تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.


من جانبه، ثمن الوزير الدور والجهود التي يبذلها الأردن لتقريب وجهات النظر بين الأشقاء العرب بهدف تبني سياسات نقل حديثة تواكب آخر التطورات العالمية لخدمة أنماط النقل كافة.

 




 

 


 

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