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الأربعاء، 22-09-2021 12:21 ص

وزير الأشغال يبحث ببغداد تعزيز التعاون في قطاع المقاولات

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الوكيل الاخباري - بحث وزير الاشغال العامة والإسكان يحيى الكسبي والوفد الاردني المرافق، خلال اجتماع مع رئيس اتحاد المقاولين العرب نقيب المقاولين العراقيين علي السنافي ومجموعة من المقاولين العراقيين، مساء الثلاثاء في بغداد تعزيز التعاون في قطاع الاسكان والإنشاء والمقاولات.

وقال الكسبي خلال الاجتماع، إن الاردن يسعى لتعزيز آفاق التعاون والتشارك مع العراق الشقيق في المجالات كافة وخصوصاً في مجال الاسكان والانشاء والمقاولات، مشيرا الى تطلع الاردن لإشراك القطاع الخاص والشركات الاردنية في إعادة إعمار العراق وإنشاء المشاريع التنموية وبما ينسجم مع تطلعات قيادتي البلدين الشقيقين.

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