وزير الأشغال يبحث تنفيذ عدد من المشاريع مع الوكالة الأميركية للإنماء الدولي

الوكيل الاخباري - بحث وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس يحيى الكسبي، اليوم الأربعاء، مع مدير مكتب مشاريع القطاع الصحي في الوكالة الأميركية للإنماء الدولي، بثاني هابيرير، تنفيذ المشاريع الممولة من الوكالة الأميركية، وايجاد الحلول والطرق المثلى للمضي في تنفيذ هذه المشاريع.



وبحسب بيان للوزارة، أكد الكسبي خلال استقباله هابيرير ونائبيها جون ماكي والمهندس طارق الرشدان، بحضور المدراء المعنيين في الوزارة على التعاون المشترك بين الجانبين، والسعي لتعزيز التعاون من خلال طرح ومناقشة بعض المشاريع المستقبلية المقترحة.

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