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الثلاثاء، 07-09-2021 05:22 م

وزير الأشغال يبحث مع نظيره الفلسطيني أوجه التعاون المشترك

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الوكيل الاخباري - بحث وزير الأشغال المهندس يحيى الكسبي مع نظيره الفلسطيني المهندس محمد زيادة، اليوم الثلاثاء، أوجه التعاون المشترك، وإمكانيّة الاستفادة من الخبرات الأردنيّة المتقدّمة في مجال الإنشاء والإسكان والمقاولات.

وقال الكسبي إن هذا اللقاء، الذي حضره مدير عام دائرة العطاءات الحكومية ومدير عام مؤسسة الاسكان والتطوير الحضري وأمين عام وزارة الأشغال بالوكالة وعدد من المعنيين في الوزارة والوفد المرافق لوزير الأشغال والإسكان الفلسطيني، يؤكد أواصر الأخوة بين الشعبين الأردني والفلسطيني .

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