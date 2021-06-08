وزير الأشغال يبحث والسفير الياباني تعزيز التعاون في مجال الإنشاءات

الوكيل الاخباري -

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بحث وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس يحيى الكسبي في مكتبه اليوم الثلاثاء، مع السفير الياباني لدى المملكة شامازاكي كاورو والوفد المرافق له، سبل تعزيز التعاون بين الاردن واليابان في مجال الإنشاءات والإسكان والمقاولات.وأكد الكسبي خلال اللقاء الذي حضره امين عام الوزارة بالوكالة وعدد من المدراء المعنيين، استعداد الوزارة لتبادل الخبرات في تلك المجالات وبما يخدم مصلحة البلدين الصديقين، وزيادة التعاون في مجال صيانة الطرق، وذلك من خلال نقل احدث التقنيات والآليات المستخدمة في اليابان الى الأردن لرفع كفاءة العمل في مجال صيانة وادامة الطرق.