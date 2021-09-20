وزير الأشغال يترأس وفداً متوجهاً إلى بغداد لمتابعة مخرجات القمة الثلاثية

الوكيل الإخباري - يرأس وزير الأشغال العامة والإسكان يحيى الكسبي وفداً أردنياً متوجهاً إلى العاصمة العراقية بغداد، الاثنين؛ وذلك لمتابعة مخرجات القمة الثلاثية التي عقدت في بغداد.

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ويرافق الكسبي عدد من ممثلي قطاع الإنشاء والإسكان والمقاولات والقطاعات الصناعية، حيث ستستمر لقاءات العمل حتى الخميس المقبل.



وسيعقد الكسبي عدة لقاءات عمل مع المعنيين في العراق خلال أيام الزيارة، التي تأتي تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية للحكومة لتعزيز آفاق التعاون والتوسع فيها وحرصاً من رئيس الوزراء على تأطير التعاون المشترك بما ينسجم مع مصلحة البلدين في المجالات كافة وخصوصا المجالات الاقتصادية، وما يتعلق بمجال الإسكان والإنشاء والمقاولات.



وعقد الكسبي صباح الاثنين اجتماعا مع ممثلي الجهات المشاركة في الوفد الأردني المتوجه إلى العاصمة العراقية بغداد بحضور الأمين العام بالوكالة والمعنيين في الوزارة، بحضور ممثلي الوفود المشاركة.



وبحث الكسبي و ممثلو الوفود المشاركة الاتفاقيات والبنود التي سيتم التوقيع عليها خلال زيارة العمل التي يجريها الوفد الأردني، مشددا على ضرورة التركيز على ترجمة الزيارة لاتفاقيات عمل على أرض الواقع.



يشار إلى أن الكسبي كان قد ترأس وفدا إلى العراق في شباط/فبراير الماضي.

