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الجمعة، 25-12-2020 08:50 م

وزير الأشغال يتفقد طريق عمان اربد

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الوكيل الاخباري - تفقد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس يحيى الكسبي اليوم الجمعة، طريق عمان - جرش - اربد، للتأكد من جاهزية الطريق الحيوي الذي يربط العاصمة عمان بمحافظات الشمال.
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واكد الكسبي ، اهمية جاهزية الاشغال للتعامل مع اي عائق قد يتسبب في اغلاق الطريق امام حركة السير مستقبلاً، لافتاً الى ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات والاحتياطات اللازمة تزامناً مع فصل الشتاء.

وأشار الكسبي الى اهمية زيادة تدعيم الطريق بالجدران الاستنادية والمصدات على جوانب الطريق، خاصة في المناطق التي تعتبر نقط ساخنة للأنهيارات للحفاظ على سلامة سالكي الطريق وسلاسة الحركة المرورية.

 




 

 


 

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