السبت 03-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

%14.02 نسبة فحوصات كورونا الايجابية السبت

البحوث الزراعية يختتم دورة في التحليل الاحصائي المتقدم

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى الشوابكة والفاعوري والعجارمة وإسماعيل والشاهين

عجلون: 52 بالمئة نسبة الإنجاز بمشروع المركز الثقافي

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم السبت

توضيح حول ايجاز كورونا الحكومي اليوم

تفاصيل الحالة الجوية يوم الأحد

ورش توعية في الأغوار الشمالية لمكافحة كورونا

الزميل محمد سالم العبادي في ذمة الله

وزير الاعلام لـ الوكيل : لا قرار بتقليص ساعات الحظر الليلي للمواطنين برمضان

السبت، 03-04-2021 03:55 م

وزير الأشغال يتفقد عددا من المشاريع التنموية

3202118153435383626985



الوكيل الاخباري - تفقد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس يحيى الكسبي، اليوم السبت، سير العمل في عدد من المشاريع التنموية بالعاصمة عمان.
اضافة اعلان

واستمع الكسبي خلال جولة تفقدية رافقه فيها عدد من نواب الدائرة الرابعة وممثلين عن المجتمع المحلي، إلى إيجاز من المهندسين والمقاولين المنفذين لمشروع نفق الإرسال عن سير العمل في المشروع الذي بلغت نسبة إنجازه 53 بالمئة.

وشدد الكسبي على ضرورة إنهاء العمل ضمن البرنامج الزمني المحدد والمعايير العالمية المعتمدة، وكذلك العمل وفق نظام الورديات وتعزيز عناصر السلامة العامة في المشروع التنموي الذي سيسهم في الحد من الازدحامات المرورية.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
3202127212240341379813

%14.02 نسبة فحوصات كورونا الايجابية السبت

1617460656544

البحوث الزراعية يختتم دورة في التحليل الاحصائي المتقدم

420211185027456819680

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى الشوابكة والفاعوري والعجارمة وإسماعيل والشاهين

1617460155003

عجلون: 52 بالمئة نسبة الإنجاز بمشروع المركز الثقافي

3202121171939968470656

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم السبت

3202127171641755056652

توضيح حول ايجاز كورونا الحكومي اليوم

أخبار متعلقة
320213001850317546382

اربد: إعادة تنظيم مواقف الحافلات في المجمعات

2021_03_31_03_19_33

جنايات عمان تقرر عدم مسؤولية هلسة عن تهمة الاستثمار الوظيفي

3202114113918118856180

الاستمرار بتوقيف المتهمين في قضية مستشفى السلط

3202128104919666645316

الاستماع لعدد من شهود النيابة العامة في حادثة مستشفى السلط اليوم

320211812148869197598

الملك: تنمية ثقافة الريادة وروح المبادرة بدلا من انتظار الوظيفة

65dca254-701d-453a-b621-4996924efffb

الأشغال تنهي أعمال جزء من مشروع حافلات التردد السريع عمان - الزرقاء