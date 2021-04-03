وزير الأشغال يتفقد عددا من المشاريع التنموية



الوكيل الاخباري -

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تفقد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس يحيى الكسبي، اليوم السبت، سير العمل في عدد من المشاريع التنموية بالعاصمة عمان.واستمع الكسبي خلال جولة تفقدية رافقه فيها عدد من نواب الدائرة الرابعة وممثلين عن المجتمع المحلي، إلى إيجاز من المهندسين والمقاولين المنفذين لمشروع نفق الإرسال عن سير العمل في المشروع الذي بلغت نسبة إنجازه 53 بالمئة.وشدد الكسبي على ضرورة إنهاء العمل ضمن البرنامج الزمني المحدد والمعايير العالمية المعتمدة، وكذلك العمل وفق نظام الورديات وتعزيز عناصر السلامة العامة في المشروع التنموي الذي سيسهم في الحد من الازدحامات المرورية.