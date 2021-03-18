وزير الأشغال يتفقد عدداً من المشاريع في محافظة الكرك

الوكيل الاخباري -

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تفقد وزير الأشغال العامة والإسكان، المهندس يحيى الكسبي، اليوم الخميس، عدداً من مشاريع البنى التحتية، التي تنفذها الوزارة في محافظة الكرك.وقال الكسبي، إن الوزارة بصدد تنفيذ عدد من المشاريع التنموية في محافظة الكرك، وتم وضع التصاميم والدراسات لبعض المشاريع، لافتاً إلى أن الوزارة تسعى لمعالجة كافة الملاحظات التي تواجه الطرق الرئيسية والزراعية في مختلف مناطق المملكة.وأشار خلال لقائه محافظ الكرك ونواب المحافظة وأعضاء مجلسها وممثلي المجتمع المحلي إلى أهمية إشراك المجتمع المحلي في وضع الأولويات واختيار المشاريع.