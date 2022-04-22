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الجمعة، 22-04-2022 12:41 ص

وزير الأشغال يجدد التأكيد على تعزيز التشاركية مع نقابة المقاولين

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الوكيل الاخباري - رعى وزير الأشغال العامَّة والإسكان المهندس يحيى الكسبي، اليوم الخميس، حفل إفطار خيري أقامته نقابة المقاولين لحوالي 400 يتيم من 30 جمعية.

وأشاد الكسبي في كلمة له خلال الفعالية، بحفل الإفطار الذي أقامته نقابة المقاولين والذي يأتي إيمانًا من النقابة بدورها المجتمعي الهام إضافة إلى الأدوار المهمة التي تضطلع بها.

وجدد وزير الأشغال التأكيد على تعزيز التشاركية بين الوزارة والنقابة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، مثمنًا جهود نقيب المقاولين ومجلس النقابة على جهودهم التي تبذل في سبيل دعم قطاع الإسكان والإنشاء والمقاولات في الأردن.

وحضر حفل الإفطار نقيب المقاولين المهندس أيمن الخضيري وأعضاء مجلس النقابة وعدد من النواب.

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