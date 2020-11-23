وزير الأشغال يستقبل نقيب وأعضاء مجلس نقابة الجيولوجيين الأردنيين

الوكيل الاخباري- أكد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس يحيى الكسبي انفتاح الوزارة على النقابات المهنية وسعيها للتعاون المستمر معها باعتبارها بيوت خبرة تحرص الحكومة على الاستفادة من رؤاهم وأفكارهم وتعزيز الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني.

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وشدد الكسبي من خلال بيان وصل "الوكيل الاخباري" على أهمية دور علوم الجيولوجيا وعلوم الأرض في مشاريع وزارة الأشغال المختلفة حيث تم إشراك نقابة الجيولوجيين في عضوية مجلس البناء الوطني ولجنة الانزلاقات للاستفادة من خبرتهم في هذا المجال.



ولفت خلال استقباله نقيب الجيولوجيين الأردنيين صخر النسور وأعضاء مجلس النقابة إلى أن وزارة الأشغال حرصت على وجود جيولوجيين ضمن كوادرها الفنية للقيام بمهام متابعة الحركات الجيولوجية المختلفة على الطرق في مختلف المناطق ومتابعة الدراسات المتعلقة بهذا الأمر.



من جهته قدم نبذة عن دور علوم الجيولوجيا في مجالات الانهيارات والانزلاقات مؤكدا أهمية عمل دراسات جيولوجية قبل إقامة المنشآت وعمل خارطة يحدد فيها البؤر القابلة للانزلاقات والانهيارات تمهيداً لوضع خطة لمعالجتها، وطالب نقيب الجيولوجيين بزيادة عدد الجيولوجيين العاملين في وزارة الاشغال وتحسين أوضاعهم، وتفعيل البرنامج التدريبي للخريجيين الجدد من الجيولوجيين بالإضافة إلى تمكين المكاتب الجيولوجية لعمل الدراسات ذات الاختصاص بالدراسات الجيولوجية ودراسات تقييم الأثر البيئي



