الإثنين 23-11-2020
الوكيل الاخباري

قائد الدرك : إجراءات أمنية من أجل الأردنيين

بنك الدم للوكيل : مرضى بأمس الحاجة للدم وأتمنى التبرع من أجلهم- تسجيل صوتي

تصريح حكومي حول لقاح كورونا

وفاة حدث انتحارا في مركز أحداث مأدبا

الاحتلال يعتقل 13 فلسطينيا من الضفة

أسعار الذهب الإثنين 23/11/2020

إغلاق مسلخ جرش بسبب كورونا

وفيات الإثنين 23/11/2020

تعليق دوام مديريتي عمل تفتيش وتشغيل عمان الأولى

توضيــح هام من الصحة بشأن كورونا

الإثنين، 23-11-2020 12:40 م

وزير الأشغال يستقبل نقيب وأعضاء مجلس نقابة الجيولوجيين الأردنيين

3202015134345186101407


الوكيل الاخباري- أكد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس يحيى الكسبي انفتاح الوزارة على النقابات المهنية وسعيها للتعاون المستمر معها باعتبارها بيوت خبرة تحرص الحكومة على الاستفادة من رؤاهم وأفكارهم وتعزيز الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني.

اضافة اعلان
 


وشدد الكسبي من خلال بيان وصل "الوكيل الاخباري"  على أهمية دور علوم الجيولوجيا وعلوم الأرض في مشاريع وزارة الأشغال المختلفة حيث تم إشراك نقابة الجيولوجيين في عضوية مجلس البناء الوطني ولجنة الانزلاقات للاستفادة من خبرتهم في هذا المجال.


ولفت خلال استقباله نقيب الجيولوجيين الأردنيين صخر النسور وأعضاء مجلس النقابة إلى أن وزارة الأشغال حرصت على وجود جيولوجيين ضمن كوادرها الفنية للقيام بمهام متابعة الحركات الجيولوجية المختلفة على الطرق في مختلف المناطق ومتابعة الدراسات المتعلقة بهذا الأمر.


من جهته قدم نبذة عن دور علوم الجيولوجيا في مجالات الانهيارات والانزلاقات مؤكدا أهمية عمل دراسات جيولوجية قبل إقامة المنشآت وعمل خارطة يحدد فيها البؤر القابلة للانزلاقات والانهيارات تمهيداً لوضع خطة لمعالجتها، وطالب نقيب الجيولوجيين بزيادة عدد الجيولوجيين العاملين في وزارة الاشغال وتحسين أوضاعهم، وتفعيل البرنامج التدريبي للخريجيين الجدد من الجيولوجيين بالإضافة إلى تمكين المكاتب الجيولوجية لعمل الدراسات ذات الاختصاص بالدراسات الجيولوجية ودراسات تقييم الأثر البيئي 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1133bd28-821d-4785-8ed0-6187ae1405d1

الخرابشة: الأردن في أعلى مستويات انتشار كورونا

1020201714626422309531

وزير الصحة: عدوى كورونا في أي وقت ومكان

الامن

قائد الدرك : إجراءات أمنية من أجل الأردنيين

253491

حملات مكثفة للرقابة على الالتزام بالاجراءات الصحية في عجلون

كم

بنك الدم للوكيل : مرضى بأمس الحاجة للدم وأتمنى التبرع من أجلهم- تسجيل صوتي

96173a89-22de-4c87-ad29-9e1156b221bc

أمانة عمان: تحويلات مرورية في وسط البلد

أخبار متعلقة
253116

وزير الاشغال: 41 % نسبة الإنجاز بمشروع تقاطع الإرسال

48047d77-1d45-4831-9c1a-f1d759fde760

وزير الأشغال : نسعى لضمان جودة سكن المواطنين

9c6d44e6-89df-4816-bb4e-7fa009d33b1d

الكسبي: إنهاء العمل في مشروع الباص سريع التردد نهاية العام المقبل

1

وزير الأشغال يتفقد مشروع إنشاء المستشفيات الميدانية

ح

الإعلان عن الطوارئ المتوسطة للتعامل مع الحالة الجوية