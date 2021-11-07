وزير الأشغال يشارك في مؤتمر الترقية الحضرية في دبي

الوكيل الاخباري - شارك وزير الأشغال العامة والإسكان يحيى الكسبي اليوم الأحد، في مؤتمر الترقية الحضرية لمرحلة ما بعد كورونا، والذي جاء بعنوان "مستوطنات بشرية مستدامة وشاملة في المنطقة العربية"، والذي تنظمه منظمة الأمم المتحدة المعنية بتطوير وتنمية المدن ومعالجة العشوائيات في معارض "إكسبو دبي 2020".



وبحسب بيان صحفي، قال الكسبي، ان الحدث العالمي والمنصة الاستثنائية في معرض إكسبو دبي الدولي 2020، والتي تأتي تحت شعار "تواصل العقول وصنع المستقبل"، يتيح الفرصة للمجتمع الدولي للتواصل وتبادل الافكار الرائدة والتعاون لاكتشاف الحلول المبتكرة واستشراف المستقبل.

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