وزير الأشغال يفتتح فعاليات اليوم العلمي المساحي الثاني

الوكيل الاخباري -افتتح وزير الأشغال العامة والاسكان المهندس يحيى الكسبي، اليوم السبت، فعاليات اليوم العلمي المساحي الثاني، والذي نظمته جمعية مهندسي المساحة في شعبة الهندسة المدنية بنقابة المهندسين الأردنيين.



وأكد الكسبي أن اليوم العلمي، الذي نظم تحت عنوان "المساحة الحديثة تكنولوجيا وتقنيات"، جاء تأكيدا على أهمية هندسة المساحة والجيوماتكس، والتي تعتبر أحد أهم العناصر في تنمية البنية البشرية والبيئة البشرية، حيث أنها اصبحت من المجالات المهمة في العلوم البشرية وتساهم في التقدم الحضري والتنموي للدول.

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