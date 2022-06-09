وزير الأشغال يهنئ الملك بعيد الجلوس الملكي

الوكيل الإخباري

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- رفع وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس يحيى الكسبي، اليوم الخميس، أسمى آيات التهنئة والتبريك إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بمناسبة الذّكرى الثالثة والعشرين لعيد الجلوس الملكي وبمناسبة ذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش.وقال الكسبي في تهنئته، "بمناسبة الذّكرى الثالثة والعشرين لجلوس جلالتكم على عرش المملكة الأردنية الهاشميّة مملكتنا الحبيبة وذكرى الثورة العربية ويوم الجيش، والتي تتجدّد معها مشاعرنا الوطنيّة ،وحسُّ الانتماء الوطني الذي يربطنا بهذا التّراب الطّاهر، يسرني ويسعدني يا مولاي أن أنتهز هذه المناسبة العزيزة على قلوبنا لأرفع الى مقامكم السامي باسمي واسم كافة موظفات وموظفي وزارة الأشغال العامة والإسكان، أسمى معاني الوفاء والإخلاص والتهنئة والتبريك.وتضرع الكسبي إلى المولى عز وجل أن يحفظ جلالة الملك ويمد بعونه، وأن يطيل في عمره، وأن يعيد هذه المناسبة على جلالة الملك وعلى الأردن هذه المناسبة بالخير والصحة والسعادة ، وأن يبقى الأردن واحة للأمن والأمان.وأضاف "معاهدين الله ومن ثم جلالتكم وولي عهدكم الأمين سمو الأمير الحسين، أن نبقى الجند الأوفياء لكم يا مولاي ولتراب هذا الوطن الطاهر، سائلين الله أن يسدد على طريق الخير خطاكم ويديمكم ذخراً وسنداً للوطن والأمة جمعاء".وختم وزير الأشغال قائلا "كل عام وأنتم والوطن بألف خير".