الخميس 09-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الصناعة والتجارة للمواطنين: بلغوا عن المغالين في الأسعار

خبير مالي للمقترضين من البنوك: رفع أسعار الفائدة في الأردن بات مؤكداً وقد يكون منفرداً

حملة مشددة على المنشآت الغذائية والدوائية في المملكة

العملة الروسية تواصل صعودها

3 إصابات برصاص الاحتلال في جنين

مذكرة تفاهم اردنية مصرية في مجال النفط والغاز

التنمية تخاطب المؤسسات الحكومية بضرورة إنشاء حضانات

قطريون يفضلون الأردن كوجهة سياحية لقضاء إجازاتهم السنوية

تراجع أسعار النفط عالميا إلى أعلى مستوى في 13 أسبوعاً

الأردن يؤكد دعمه للبنان في مواجهة التحديات وتعزيز استقراره

الخميس، 09-06-2022 12:11 م

وزير الأشغال يهنئ الملك بعيد الجلوس الملكي

WhatsApp Image 2022-06-09 at 11.03.52 AM (1)


الوكيل الإخباري - رفع وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس يحيى الكسبي، اليوم الخميس، أسمى آيات التهنئة والتبريك إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بمناسبة الذّكرى الثالثة والعشرين لعيد الجلوس الملكي وبمناسبة ذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش.اضافة اعلان


وقال الكسبي في تهنئته، "بمناسبة الذّكرى الثالثة والعشرين لجلوس جلالتكم على عرش المملكة الأردنية الهاشميّة مملكتنا الحبيبة وذكرى الثورة العربية ويوم الجيش، والتي تتجدّد معها مشاعرنا الوطنيّة ،وحسُّ الانتماء الوطني الذي يربطنا بهذا التّراب الطّاهر، يسرني ويسعدني يا مولاي أن أنتهز هذه المناسبة العزيزة على قلوبنا لأرفع الى مقامكم السامي باسمي واسم كافة موظفات وموظفي وزارة الأشغال العامة والإسكان، أسمى معاني الوفاء والإخلاص والتهنئة والتبريك.

وتضرع الكسبي إلى المولى عز وجل أن يحفظ جلالة الملك ويمد بعونه، وأن يطيل في عمره، وأن يعيد هذه المناسبة على جلالة الملك وعلى الأردن هذه المناسبة بالخير والصحة والسعادة ، وأن يبقى الأردن واحة للأمن والأمان. 

وأضاف "معاهدين الله ومن ثم جلالتكم وولي عهدكم الأمين سمو الأمير الحسين، أن نبقى الجند الأوفياء لكم يا مولاي ولتراب هذا الوطن الطاهر، سائلين الله أن يسدد على طريق الخير خطاكم ويديمكم ذخراً وسنداً للوطن والأمة جمعاء".

وختم وزير الأشغال قائلا "كل عام وأنتم والوطن بألف خير".

 




 

 


 

إقرأ ايضا
15492936612

الصناعة والتجارة للمواطنين: بلغوا عن المغالين في الأسعار

65d5d6c6-938260df475a0b09c4f589da88188c89

الأميرة دانا فراس تلتقي وزير السياحة

svfjgbkBjc6c9EoCynoVzOPzTbEgWjAw2I1W3UR9

الحرة والتنموية: إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي مسؤولية عابرة للحكومات

62332acee7fb9

خبير مالي للمقترضين من البنوك: رفع أسعار الفائدة في الأردن بات مؤكداً وقد يكون منفرداً

0L5A0254

الردايدة: البيئة مؤشر على تقدم ورفاه الشعوب

1567411294_873_51395_pharmazeutischeindustrie-770x435

حملة مشددة على المنشآت الغذائية والدوائية في المملكة

أخبار متعلقة
161288497167202400

المركزي: إصدار عملات رقمية في الأردن يحتاج للكثير من الضوابط

aatFCqTT4pr2BFlY4lMyHVJXX5Doxyvmq5ftMOpe

تعرّف على الفئات التي يمنع حبسها بسبب الدين - تفاصيل

share-image

التوثيق الملكي يصدر كتاب البنوك الأردنية

17-2

البيت الأبيض: الأردن قوة حاسمة

-52984506

13 باخرة قمح وشعير تصل الاردن خلال الخمس شهور القادمة

وزير الاوقاف 1

الخلايلة عن الاقصى: الأردن لا يقبل المشاركة أو الإملاء من اسرائيل