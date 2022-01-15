وزير الأشغال يوجه بنثر الملح على الطرق في الجنوب

الوكيل الاخباري - أوعز وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس يحيى الكسبي، اليوم السبت، برفع خطة الطوارئ المتوسطة إلى القصوى في مديريات الكرك والطفيلة ومعان والبترا.



ووجه الكسبي من غرفة الطوارئ المركزية بالوزارة العاملين في الميدان باستخدام ناثرات الملح على الطرق المتوقع أن تشهد تشكل للانجماد وخصوصا المناطق التي شهدت تساقطات للثلوج.



وشدد على، ضرورة التنسيق الدائم والمستمر مع شركاء الوزارة للعمل على حل ومعالجة الملاحظات كافة بشكل دوري للحفاظ على ديمومة الخدمات المقدمة للمواطنين.



كما وجه الكوادر الميدانية الموزعة على مناطق المملكة كافة، إلى اجراء جولات ميدنية تفقدية بشكل مستمر لضمان ديمومة الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على حل الملاحظات بشكل فوري.



وثمن الكسبي، جهود كوادر الوزارة العاملة في الميدان على مدار 24 ساعة لحل ومعالجة الملاحظات كافة لضمان ديمومة الخدمات المقدمة للمواطنين.

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