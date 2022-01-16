وزير الأشغال يوجه لبذل الجهود لضمان ديمومة الحركة المرورية على الطرق

الوكيل الاخباري - وجه وزير الاشغال العامة والإسكان المهندس يحيى الكسبي، اليوم الأحد، الكوادر العاملة في الميدان لبذل أقصى الجهود لضمان ديمومة الحركة المرورية على الطرق، وخصوصا الطرق المؤدية لمراكز امتحانات الدورة التكميلية لامتحان الثانوية العامة (التوجيهي).



وتابع الكسبي من غرفة الطوارئ المركزية في الوزارة، الأعمال والإجراءات التي قامت بها كوادر الوزارة العاملة في الميدان، وتطورات الحالة الجوية وانعكاسها على الحركة المرورية على الطرق.



ودعا الكسبي إلى التنسيق الدائم والمستمر مع الحكام الإداريين وشركاء الوزارة كافة؛ لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين ولضمان ديمومة الخدمات المقدمة للمواطنين.



وشدد على ضرورة تدعيم الطرق بعناصر السلامة العامة، والاشارات التحذيرية، وتزويد الوزارة بمستجدات الحالة الجوية ومدى تأثيرها على الطرق، والاجراءات التي تم اتخاذها للحيلولة دون حدوث أي إغلاقات.

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