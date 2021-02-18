وزير الأشغال يوعز باستخدام الملح تجنبًا لتشكل الانجماد

الوكيل الإخباري - أوعز وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس يحيى الكسبي امس الاربعاء إلى مديريات الاشغال في المناطق التي تشهد تراكم ثلوج برش الملح بواسطة المعدات المخصصة تجنباً لتشكل الانجماد على الطرق وإعاقة حركة المركبات.

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واجرى الكسبي جولة ميدانية شملت طريق المطار وبعض المناطق التي تشهد تراكماً للثلوج لمتابعة سير عمل كوادر وزارة الاشغال بفتح الطرق المغلقة بسبب تراكم الثلوج.



وقال الكسبي، أن ابرز المعيقات امام آليات الوزارة في التعامل مع تراكم الثلوج في بعض المناطق تتمثل بتعطل بعض المركبات والازدحامات المرورية على الطرق الي تشهد تراكمات كثيفة للثلوج مما أدى إلى إعاقة وصول الآليات إلى بعض المواقع.

واشار إلى أن الوزارة عملت على إخلاء عدد من المواطنين المحاصرين بسبب تراكم الثلوج في بعض مناطق المملكة وتأمين مستلزماتهم بالتعاون والتنسيق مع شركاء الوزارة والاجهزة الامنية.



ودعا الكسبي المواطنين إلى عدم الخروج من المنازل وعدم استخدام المركبات الا للضرورة القصوى لاحتمالية تشكل الانجماد في ساعات المساء.



وبين ، أن الخروج من المنزل في مثل هذه الظروف يعيق حركة آليات الوزارة المخصصة لفتح الطرق، لافتاً إلى أن مركبات المواطنين أدت في بعص المناطق ادت إلى إعاقة عمل الآليات ووصولها لمواقع الاغلاقات.

المصدر : بترا

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