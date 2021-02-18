وزير الأشغال يوعز باستخدام الملح

الوكيل الاخباري -

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أوعز وزير الأشغال العامة والإسكان مساء الاربعاء إلى كافة مديريات الاشغال في كافة المناطق التي تشهد تراكم ثلوج برش الملح بواسطة المعدات المخصصة تجنباً لتشكل الانجماد على الطرق وإعاقة حركة المركبات.وأجرى الكسبي جولة ميدانية شملت طريق المطار وبعض المناطق التي تشهد تراكماً للثلوج لمتابعة سير عمل كوارد وزارة الاشغال بفتح الطرق المغلقة بسبب تراكم الثلوج.وأشار الكسبي خلال الجولة إلى أن ابرز المعيقات امام اليات الوزارة في التعامل مع تراكم الثلوج في بعض المناطق تتمثل في تعطل بعض المركبات والازدحامات المرورية على الطرق الي تشهد تراكمات كثيفة للثلوج مما أدى إلى إعاقة وصول الاليات إلى بعض المواقع.