وزير الأشغال يوعز بدراسة واقع الطرق في البلقاء ومأدبا

الوكيل الاخباري-

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أجرى وزير الأشغال العامة والإسكان، ووزير النقل، المهندس ماهر أبو السمن، جولة تفقدية للمشاريع التي تعمل عليها الوزارة في محافظة البلقاء.واستهل أبو السمن جولته الميدانية التي رافقه فيها أمين عام الوزارة بالوكالة المهندسة ناديا مصالحة، والمعنيين، لتفقد سير الأعمال بمشروع إعادة تأهيل طريق السلط العارضة، حيث شدد على أهمية المشروع الحيوية؛ لكون الطريق يربط العديد من المزارع في منطقة الأغوار مع العاصمة عمّان.وأكد ضرورة استكمال الأعمال في المشروع ضمن المدد الزمنية المحددة، مشددًا على أن الوزارة قامت بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة كافة لحل أي عائق قد يواجه سير الأعمال وفق الأصول.واستمع إلى إيجاز مفصل حول سير الأعمال في مشروع طريق العارضة والتي بلغت نسبة الإنجاز فيه 7%، حيث تشمل الأعمال فيه إعادة تأهيل الطريق الرابط بين تقاطع الصبيحي وتقاطع العارضة ليصبح بأربعة مسارب مفصولة بحواجز خرسانية (نيوجيرسي) بعرض كلي للطريق (18.8) متر وبطول تقريبي 12.5 كيلومتر.ويتضمن العمل تنفيذ أعمال قطع وردم لتحقيق العروض اللازمة والوصول للمناسيب التأسيسية حسب التصميم ليتم إنشاء طبقات الطريق من فرشيات وخلطة إسفلتية، وأعمال تصريف مياه الأمطار (عبارات) وتنفيذ جدران استنادية بطول (5.5) كم، إضافة إلى أعمال الإنارة وأعمال الحمايات الجانبية وتأثيث الطريق بعناصر السلامة المرورية (إشارات إرشادية وتحذيرية).