وزير الأشغال يوعز لكوادر الوزارة بالبقاء على أهبة الاستعداد

الوكيل الاخباري -

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أوعز وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس يحيى الكسبي الى المدراء والكوادر العاملة في الميدان البقاء على أهبة الاستعداد، داعيا إلى التنسيق الدائم والمستمر مع شركاء الوزارة لضمان تقديم الخدمات للمواطنين ومعالجة أي ملاحظة او شكوى بشكل فوري.وقال الكسبي في رسالة وجهها إلى المدراء والعاملين في الميدان من غرفة الطوارئ الرئيسيّة مساء اليوم الثلاثاء، إنه سيبقى على تواصل دائم ومستمر معهم، مثمنا جهودهم في مثل هذه الظروف الجوية الاستثنائية.ودعا الكسبي إلى اجراء جولات تفقدية بشكل دوري على البؤر الساخنة ومختلف مناطق المملكة اضافة إلى تفقد مجاري السيول والاودية.