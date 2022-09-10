وزير الأشغال: 90 مشروعا مدرسيا قيد التنفيذ

الوكيل الاخباري - قال وزير الأشغال العامة والإسكان يحيى الكسبي، السبت، إن العمل جار على تنفيذ 90 بناء مدرسي موزعة على مختلف المحافظات.

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وأضاف الكسبي، في بيان، أن وزارة الأشغال سلمت وزارة التربية والتعليم 75 مشروع خلال عام 2022، موزعة ما بين مدارس متكاملة وإضافات صفية ومنشآت رياضية ورياض أطفال.



وأكد، أن الأعمال بالمشاريع المدرسية تتم وفق أعلى المعايير الهندسية المتبعة عاليا، وذلك أيمانا من الحكومة بترجمة التوجيهات الملكية السامية لتجويد العملية التعليمية، والارتقاء بها، وحل مشكلة الاكتظاظ في المدارس.



وأشار، إلى أنه تم خلال الفترة القريبة الماضية البدء بأعمال تنفيذ 4 مدارس جديدة، ممولة من بنك الإعمار الألماني، وهي "مدرستي حوارة وحكما في محافظة إربد، مدرسة حي الضباط في محافظة المفرق، ومدرسة النهضة في لواء الرمثا".



وبينت الوزارة أنها أحالت الخميس الماضي، العطاءات الخاصة بأعمال إنشاء 5 مدارس من أصل 16 مدرسة ممولة بقرض من الصندوق السعودي للتنمية، في مناطق مختلفة من الأردن.