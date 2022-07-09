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السبت، 09-07-2022 08:41 م

وزير الأوقاف: أنهينا تسكين الحجاج في منى وجميعهم بخير

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الوكيل الاخباري- قال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، رئيس بعثات الحج الأردنية وحجاج الـ 48 للديار المقدسة الدكتور محمد الخلايلة، إنه تم الانتهاء من تسكين جميع الحجاج بمخيماتهم في منى عصر اليوم السبت.

وأضاف الخلايلة في تصريحات صحفية للبعثة الإعلامية المرافقة للحجاج الأردنيين للديار المقدسة، أن جميع حجاجنا بخير، وأن عملية تسكينهم في مخيمات منى تمت بسلاسة، وتم السير ضمن المسار الذي أعدته دائرة الحج والعمرة مسبقا، حيث تم نقلهم بحافلات من الفنادق التي يقيمون بها في مكة المكرمة لمنى، علما بأن مخيمات الأردنيين لهذا العام تم نقلها على مقربة من موقع رمي الجمرات بنحو 2كم، بعد أن كانت تبعد في الأعوام السابقة حوالي 4كم.

وأشار إلى أنه تم تجهيز مخيمات الحجاج الأردنيين في منى بكافة الخدمات التي يحتاجها الحاج، فيما يقوم على رعايتهم المسؤولين والموظفين في البعثة الإدارية، إضافة إلى دور البعثة الإرشادية التي تقوم على توعيتهم لاستكمال مناسك الحج وأداء الفريضة على أكمل وجه.

وأشاد الخلايلة بكوادر وزارة الأوقاف ودائرة الحج والعمرة الذين أثبتوا حس المسؤولية وقدرتهم على إنجاح الموسم وتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، إذ تم منحهم الصلاحيات الكاملة التي تخولهم من التعامل مع كافة الملاحظات التي ترد إليهم في الميدان دون الحاجة للرجوع لمركز البعثة في المدينة المنورة أو مكة المكرمة، وهو ما سهل التعامل مع الملاحظات، وحلها بشكل فوري.

وبين أن وزارة الأوقاف ودائرة الحج والعمرة أصبح لديهما من الخبرة والدراية في ملف الحج ما يمكنهم من إدارته بكل يسر وسهولة، فيما سيتم تقييم الموسم بشكله النهائي بعد انتهاء الموسم والعودة لأرض الوطن، حيث تم رصد جميع الملاحظات للعمل على معالجتها قدر الإمكان في المواسم القادمة.

كما أشاد الخلايلة بدور بعثة الإرشاد الديني المتمثلة بالمرشدين ولجنة التوعية ومجلس الإفتاء المصغر المشكل من أصحاب الفضيلة المفتين والقضاة الشرعيين من دائرتي الإفتاء العام للمملكة وقاضي القضاة في توجيه الحجاج وتوعيتهم لأداء أركان ومناسك الحج .

وفيما يتعلق بالبعثة الطبية، قال الخلايلة إن البعثة تعاملت بكل ما يلزم مع كافة الحالات المرضية التي راجعتها، حيث تم تقديم الرعاية والعناية والدواء للمرضى، فيما تم نقل بعض الحالات للمستشفى بموجب التأمين الصحي الذي منحته الوزارة هذا العام لجميع الحجاج داخل أراضي المملكة العربية السعودية، ولا يوجد الآن أي حاج على سرير الشفاء داخل المستشفيات.

كما أشاد الوزير الخلايلة بالجهود التي يبذلها أعضاء البعثة الإعلامية، مشيرا إلى أنهم أبلوا بلاء حسنا، وكانوا على قدر عالي من المسؤولية والأمانة والمهنية.

وأشار الخلايلة إلى أن قوافل الحجاج الأردنيين ستبدأ بمغادرة الديار المقدسة بعد الانتهاء من رمي الجمرات وطواف الوداع يوم بعد غد الاثنين، حيث من المتوقع وصولهم الى أرض الوطن يوم الثلاثاء القادم.

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